La Selección Chilena sub 20 sigue con su expedición preparatoria dentro del Sudamericano de la categoría, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova se encuentran en el Hexagonal final, en donde buscan consolidarse futbolísticamente para lo que será el Mundial, en donde Chile es anfitrión.

Analizando a lo que ha sido el equipo de todos, un histórico como lo es Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘Puntapié Inicial’ de Radio Agricultura para referirse particularmente al rendimiento de Damián Pizarro en ‘La Roja’, con quien no tuvo piedad alguna por su rendimiento.

“Ya lo comenté y ya lo dije, para mí fue una tremenda decepción lo de Damián Pizarro, yo esperaba mucho más, independiente de que no haya tenido minutaje en el fútbol italiano, por todo lo que es estar en un medio más competitivo de lo que tu vas aprendiendo afuera, donde las cargas y trabajos son completamente distintos”, comenzó señalando Yáñez.

El histórico nacional además agregó “la competición es una cuestión única, no hay mejor cuestión que competir, es mucho mejor competir que entrenar y como él no ha podido hacerlo, se le nota demasiado, pero aún así, entre sus pares no marca la diferencia y es un jugador muy distante con el balón, es difícil”.

Para el ‘Pato’ este bajo rendimiento que ha mostrado el ex Colo Colo dentro del terreno de juego, tiene que ver estrictamente con la falta de confianza que tiene Damián Pizarro, en la que no ha podido mostrar ni una luz de lo que fueron sus grandes actuaciones que lo llevaron al Udinese.

Pizarro se ha llenado de criticas por su nivel | Foto: CONMEBOL

“A lo mejor no es una cuestión de técnica, es una cuestión de confianza, porque a lo mejor en el trabajo de entrenamiento él lo logra hacer, yo he visto muchas veces jugadores que controlan de una en el entrenamiento, pero en la competición la controlan con la canilla”, apunta.

Para cerrar, Yáñez esgrime en que Damián Pizarro no ha podido ser el aporte que todos esperaban de él en esta Selección Chilena sub 20 y que el gran factor de esto, es por su falta de confianza, la que espera que pueda retomar antes del Mundial.

“Él nunca ha sido habilidoso, es potente, pero cuando tu no tienes confianza, corres mal la cancha, no te paras bien, te anticipan en la jugada, no te sale nada. De verdad que Damián Pizarro no ha sido el aporte que todos esperábamos”, concluyó.

Pizarro espera tener su reencuentro con el gol

El delantero nacional espera redimirse de lo que ha sido su bajo nivel en este Sudamericano y desea marcar su primer tanto en la competencia, para lo que será el próximo desafío de ‘La Roja’ sub 20 ante Paraguay.