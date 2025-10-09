La realización del Mundial de Fútbol sub 20 en nuestro país fue la excusa para que el icónico representante de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola, vuelva a Chile para ver in situ la participación de la selección argentina que viene con campaña perfecta y de hecho ya está instalada en los cuartos de final de la competición.

El Guillote, que tiene una serie propia sobre su vertiginosa vida en Amazon, conversó con Radio ADN donde se refirió a una herida abierta: La pésima campaña que realizó Ricardo Gareca en la banca de la selección chilena.

“Fútbol es fútbol. Cuando se te da un resultado, eres el más grande y cuando no se te da, eres el peor. Ni eres el más grande cuando se te da, ni eres el peor cuando no se te da”, aseguró Coppola prestándole el ropero completo al Tigre.

El agente quiso profundizar respecto a sus argumentos filosóficos. “Qué te quiero decir con esto… Lamentablemente en el Mundial, Chile está afuera. Y estuvo el profe Gareca, a quien yo quiero y respeto muchísimo. Un gran amigo, además, y lo sufre”, agrega.

Pese a la amistad que profesa con Ricardo Gareca, el histórico representante de Maradona afirma: “Vos me decís, ¿podría haber hecho más? Tal vez sí. Pero a veces no se te dan los resultados. A él le fue bien en Perú, un penal lo dejó afuera de una segunda posibilidad de estar en el Mundial. Pero la tristeza más grande es que Chile no está“.

Guillermo Coppola confiesa su fuerte amistad con Ricardo Gareca.

Guillermo Coppola tras los pasos de un seleccionado chileno

Guillote sorprende dando a conocer que llamó a su amigo Ricardo Gareca por una situación específica y especial: “Hablé con él en la noche de ayer, justo para hacerle una consulta sobre Chile y sobre un jugador de Chile. Y todavía lo está sufriendo”.