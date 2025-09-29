La Roja debutó de buena manera en la Copa del Mundo FIFA Sub 20 de Chile 2025, donde los dirigidos por Nicolás Córdova se impusieron en el último suspiro a Nueva Zelanda para obtener los primeros tres puntos del torneo.

Una de las grandes ausencias en el equipo que dirige el formado en Colo Colo es Damián Pizarro, delantero que hizo casi todo el recorrido con La Roja, pero finalmente no fue citado al Mundial por Nicolás Córdova tras privilegiar sus vacaciones por sobre una fecha FIFA.

En la semana, Córdova habló de que ‘no se puede condenar’ a Pizarro y esto generó la reacción de Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “Perdonen, ah. Pero aquí suena a tirón de orejas de la escudería, a telefonazos del melón y de Fefe… 40 whatsapp ‘quién te llevó a Perú, quién te llevó a Qatar’… claro. Gran ejemplo está dando para los jugadores jóvenes”, dijo.

Pizarro se quedó fuera del Mundial. | Foto: Photosport

Para Guarello, fueron insólitas las palabras de Córdova sobre Damián Pizarro: “Él dice que los teléfonos celulares se apagan, pero el que no quiere venir a la Selección viene cuando quiere. Si prefiere irse de vacaciones, después lo citan igual”.

En el cierre, King Kong revela el verdadero motivo por el cual Damián Pizarro no fue llamado a La Roja Sub 20 y dista mucho de la versión de Nicolás Córdova: “No estuvo en esta nómina porque los franceses no lo prestaron, porque si no capaz que aparecía”, remató.

Cabe recordar que Damián Pizarro milita en el Le Havre de la Ligue 1 de Francia y el fin de semana pasado estuvo citado en el compromiso por la liga francesa, pero vio todo desde el banco de suplentes y no saltó a la cancha.

Chile en la tabla del Mundial Sub 20

Chile marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 3 puntos y una diferencia de gol +1, mientras que Japón se encuentra en la primera ubicación con el mismo puntaje y una diferencia de +2.