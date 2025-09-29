La Selección Chilena Sub 20 sorteó de manera agónica su debut en la Copa del Mundo FIFA Sub 20 Chile 2025, donde derrotó a Nueva Zelanda en el epílogo y sumó los primeros tres puntos en el Grupo A de la competición.

Si bien los dirigidos por Nicolás Córdova no desplegaron un juego colectivo muy vistoso, bastó para sumar de a tres y ahora quedar a un triunfo de poder lograr la clasificación a la siguiente ronda de la cita mundialista.

Millán puso el 1-0 ante Nueva Zelanda. | Foto: Photosport

Rodolfo Dubó, histórico del fútbol chileno, eligió sin dudar a la gran figura del encuentro: “Me gustó Millán (Lautaro), es clarito, simple, se nota que es un jugador con rodaje en Primera, siempre está libre para recibir porque se mueve, es capaz de sostener la pelota”, dijo en conversación con El Mercurio.

En esa línea, agrega diciendo que “Lo más grato fue el triunfo, pero me parece que hay mucho por mejorar. El equipo a ratos fue superado, se mostró inconexo, pero también lo atribuyo al impacto del primer partido”.

Eso sí, Dubó advierte que el próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20 tendrá una dificultad distinta a la del debut: “Con Japón la exigencia será otra, un equipo veloz, pero que además juega bien, con transiciones letales”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

Chile enfrentará a Japón en el Estadio Nacional este martes 30 de septiembre a las 8 de la noche, compromiso válido por la Fecha 2 del Grupo A de la Copa del Mundo FIFA Sub 20 Chile 2025.