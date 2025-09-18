Universidad de Chile tiene hoy un duelo clave dentro de la Copa Sudamericana, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez se enfrentarán ante Alianza Lima de Perú por los cuartos de final de ida en la competencia continental.

Este partido es fundamental para el ‘Romántico Viajero’, en la que esperan poder obtener un positivo resultado en condición de visitante para poder encaminar su clasificación a la próxima ronda del torneo.

En la antesala a este duelo, el ex futbolista Jean Beuasejour ocupó su espacio en el programa ‘F360’ de ESPN, en la que abogó por la titularidad de Nicolás Guerra en la U, quien siente que se ganó el puesto de titular tras su partido ante Colo Colo, destacando su gran nivel.

Guerra es la gran arma de la U para Beausejour | Foto: Photosport

“El Nico es muy incómodo en ese sentido, cuando él está en una buena tarde y está bien, su centro de gravedad es mucho más bajo que el de un nueve tradicional”, remarca.

Concluyendo, Beausejour indica que Guerra es un jugador bastante fuerte en lo físico, en la que sin duda puede marcar diferencias en el ataque azul y generar un importante dolor de cabeza en el equipo peruano.

“Ya los contactos físicos se hacen un poco más bajo y se te hace más fuerte, es complicado, es como el ‘Kun’ Agüero”, cerró.