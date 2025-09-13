Colo Colo se prepara para disputar la Supercopa frente a Universidad de Chile este domingo 14 de septiembre. De no mediar algún otro inconveniente de última hora, ya está el ok por parte de las autoridades para que el partido se juegue sí o sí en Santa Laura.

Con el “vamos” ya confirmado, los panelistas de cada programa se han volcado a analizar lo que será el partido de este fin de semana entre albos y azules. Fue allí donde el exjugador de ambos elencos, Jean Beausejour, analizó lo que ocurre hoy en el mediocampo del “Cacique” con la disputa entre Claudio Aquino y Arturo Vidal, lío que deberá ser pronto resuelto por el nuevo DT albo, Fernando Ortiz.

Según el exlateral bicampeón de América con la Selección Chilena, aseguró que hoy existe una pelea por un puesto en el mediocampo entre ambos jugadores: “Siento que hoy para el momento de Colo Colo, no sé si van a convivir mucho. A lo mejor para partidos de local…”.

“Yo hoy más bien los veo (a Aquino y Arturo) disputando un puesto que conviviendo”, aseguró el histórico seleccionado nacional.

Las razones de Jean Beausejour para explicar la disputa entre Arturo Vidal y Claudio Aquino

Posteriormente, Jean Beausejour explicó con peras y manzanas el porqué ambos volantes se pelean por una plaza de titular: “Tengo cero información, me tinca. Porque si tu juegas 4-2-3-1 tus externos tienen que hacer ese ida y vuelta defensivamente y ofensivamente porque o si no, los dos contención por más que corran mucho no les da para cubrir todo el ancho de cancha”.

“Imagina tu a Aquino en un sector izquierdo en donde un partido donde la exigencia va a ser ida y vuelta…”, reflexionó.

El próximo desafío de Colo Colo: la Supercopa ante U. de Chile

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe destacar que, como gran parte de los compromisos nacionales, la transmisión de este encuentro estará a cargo de TNT Sports.