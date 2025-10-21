El Colo Colo de Fernando Ortiz definitivamente no encuentra el rumbo en esta temporada, toda vez que el domingo acumuló una nueva caída tras caer frente al puntero del fútbol chileno, Coquimbo Unido, en condición de visitante.

Los albos no hicieron un mal primer tiempo, pero cuando Coquimbo abrió el marcador al inicio de la segunda mitad, el equipo simplemente se fue a piso, no reaccionó ni tuvo ocasiones para equilibrar la balanza.

Pese al horroroso segundo tiempo, Jean Beausejour está convencido de que hay mejoras: “Colo Colo tuvo dos claras en el primer tiempo, no tuvo la capacidad de definirlo. Si esa pelota le quedaba a Correa o un Zampedri, era un inicio distinto”, dijo en ESPN Chile.

Colo Colo sumó nueva caída en la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el bicampeón de América con La Roja lanzó una frase que irritó a los hinchas albos en Redes Sociales: “A lo mejor Coquimbo le daba vuelta igual, pero yo siento que Colo Colo encontró los caminos”.

“Una cosa es que no le patees al arco a Coquimbo, que ataques por un lado y saques la pelota a otro. Eso Colo Colo lo hizo bien, daba vuelta de un lado a otro la posesión con facilidad. Y eso no lo hizo bien Coquimbo”, complementó.

Lo cierto es que Colo Colo no encontró caminos, ya que no tuvo poder de gol y cuando le hicieron uno, el equipo simplemente se desplomó y no hubo reacción de los jugadores dentro del campo ni del DT afuera para cambiar el destino del partido.

Colo Colo en la tabla

Los albos se mantienen en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 con 34 unidades, 4 menos que Cobresal quien es hoy por hoy el último clasificado a la próxima edición de la Copa Sudamericana.