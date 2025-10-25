El duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús de Argentina sigue siendo tema, en la que tras la igualdad a dos tantos, en el conjunto ‘Laico’ hay mucha esperanza de lograr la clasificación a la final del torneo al otro lado de la cordillera.

Sobre esto, el ex futbolista Jean Beausejour comentó en el programa ‘F360’ de ESPN lo que fue este partido, en la que partió en los tremendos elogios al volante y capitán, Charles Aránguiz, a quien cada día lo ve mejor desde lo futbolístico.

“Uno lo ve fresco conceptualmente y de mente parece que está más joven, porque es increíble, él siempre va un tiempo adelante, sabe cuando la jugada requiere dos toques o conducir, lo mejor es que lo acompaña el factor físico”, parte señalando Beausejour.

Agregando a esto, el ‘Bicampeón de América’ con La Roja y ex compañero del ‘Príncipe indicó “en la medida que pueda sostener este buen momento físico, de verdad que ilusiona al hincha de la U que pueda estar por otros años”.

Beausejour aplaude la entereza azul

A lo que fue el partido como tal, el ‘Bose’ solo tuvo palabras de elogio para el plantel que comanda Gustavo Álvarez, en la que destaca que es muy complejo poder revertir un resultado ante un equipo como Lanús, dando una importante muestra de carácter.

Beausejour se rinde ante Aránguiz | FOTO: Photosport

“Más allá del desarrollo, la U dio una muestra de carácter, revertir un 0-2 a un equipo tan competitivo y que le hacen tan pocos goles, sobre todo de visita como a Lanús, me parece como primera cosa una muestra de carácter”, remarcó.

Finalmente, Beausejour declaró pensando en la vuelta que la Universidad de Chile deberá trabajar de buena forma lo que será este partido, en la que se mantiene más que vivo para lograr la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

“Después, el entrenador tendrá que modificar ciertas cosas, en un partido de vuelta para que la llave está totalmente abierta, se pueden hacer cosas, pero destacó la personalidad para dar vuelta un resultado que era muy complicado para el inicio”, cerró.