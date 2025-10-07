La Selección Chilena sub 20 le bajó el telón a su participación en el Mundial que se disputa en nuestro país, en la que el equipo de todos cayó por 4-1 ante la Selección de México en los octavos de final, dejando una preocupante imagen por su nivel.

Después de lo que fue este duelo, el ex portero Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y no se guardó nada para desmenuzar lo que fue esta dura caída para Chile, en la que le cayó con todo a Nicolás Córdova.

“Acá uno no crítica por criticar, se habló de muchas formas de jugar, se habló del proceso que tuvo Chile. Es difícil, realmente es difícil analizar, yo sacaría de esta crítica a todo el equipo de Chile, más por las declaraciones del técnico, que les pedía cosas que eran poco habituales no solamente en nuestro fútbol, sino que a nivel juvenil”, partió señalando Herrera.

En esa misma línea, el ‘Samurai’ mostró su mosqueo por lo que mostró Chile en este torneo, en la que quedó en evidencia la poca competitividad que dejó en este Mundial.

“Nos enfrentamos a equipos que nos pasaron por arriba de principio a fin, lo que pasó con Japón, lo que fue hoy día con México, con el único equipo que fuimos rival fue con Nueva Zelanda, un equipo que es de oceanía, que compite con gente que son amateur”, declaró.

Chile cayó ante México y fue eliminado | Foto: Photosport

Por esta eliminación, el ídolo de la Universidad de Chile no tuvo dudas de culpar al entrenador Nicolás Córdova como el gran culpable de este fracaso de la Selección Chilena en el Mundial.

“No tuviste el roce adecuado para afrontar un Mundial, en tanto tampoco tienes donde apuntar en ese punto, las críticas se las tiene que llevar el cuerpo técnico de la selección, desde un principio cuando le pasaron la adulta, el que mucho abarca, poco aprieta”, remarcó en TNT Sports.

Finalmente, Herrera le siguió dando con todo a Nicolás Córdova, en la que expresa que el librito y lo que se hace en la cancha, son cosas muy distintas dentro del fútbol, punto en donde se ha notado la gran diferencia del DT nacional.

“Más allá de todas las preparaciones y todo el proceso para ser técnico, uno en el transcurso de su carreras tiene muchos técnicos que están preparados, muy preparados, pero una cosa es el librito y hablar y lo otro es muy distinto es llevarlo a la cancha, Chile no tuvo forma y no tuvo juego colectivo, no sé a lo que jugó Chile, eso no es culpa de los jugadores, es del cuerpo técnico”, cerró.