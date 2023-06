Jorge Garcés corrige a Matías Zaldivia por la Selección Chilena: "No es lo primero, es lo único"

Matías Zaldivia fue convocado por primera vez a la Selección Chilena para los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia. El zaguero central de 32 años puso como principal prioridad a la Universidad de Chile. “Primero está la U y después, si viene la selección, mejor”, expresó.

Jorge Garcés, si bien tiene una visión distinta, entendió las palabras del defensor. “No me atrevería a hacer una comparación. Sin duda que su prioridad cotidianda es su club, el rendimiento que obtenga en su club lo va a llevar a una convocatoria a la Selección”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

El Peineta se refiere a lo que viene para el ex Chacarita. “El tiene que priorizar U, jugar bien, hacer un buen Campeonato, seguir en el nivel que corresponde, que puede dar. De ahí en más, Berizzo verá si lo convoca o no”.

Garcés eso sí realizó una corrección al zaguero central y expresó su sentir por la Roja. “Hacer una comparación, o hablar de selección y de club… el día que fui nominado fue uno de los días más felices de mi historia deportiva”.

Jorge Garcés se refiere al significado que tiene la Selección Chilena (Foto: Photosport)

En ese aspecto cree que la Selección Chilena está sobre todo. “No es lo primero, es lo único. Algunos dicen que ganar es lo importante. No, no es lo importante, es lo único. La Selección es muy importante para un deportista, es lo máximo”.

Peineta volvió a su experiencia personal. “Me puse la camiseta de la Selección en la Sub 20. Es un privilegio que no han tenido todos, que no se otorga a todo el mundo”.