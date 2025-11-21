La continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile es un misterio, pero el plantel -en su mayoría- ha repetido el discurso: el camarín azul quiere la permanencia del entrenador.

Ello fue valorado por el propio DT, que en conferencia de prensa fue consultado sobre las palabras de un nombre en específico. ¿A quién le respondió? Bromeó con los elogios de Matías Zaldivia.

Este último destacó el trabajo del estratega desde su arribo a la institución. Por ello, el director técnico le contestó con una pizca de picardía: mantiene el humor a pesar de su incierto panorama.

“Con respecto a las palabras de los jugadores, son las que más respeto. Son los que realmente te conocen en el día a día, en buenas y malas, en momentos difíciles“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Siempre, a mi criterio, la mejor evaluación sobre un cuerpo técnico, sobre un entrenador, es la de los jugadores. En eso hay 100% de certeza. Pero bueno, Matías también es un poco exagerado en su declaración“.

Gustavo Álvarez se tomó con humor el respaldo de Matías Zaldivia en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La deuda pendiente de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

A su vez, el estratega azul también aludió a otro tópico mencionado por el defensor central: la espina clavada por aún no obtener un título de Primera División. El entrenador coincidió en ello.

“Un club grande como este no puede estar tantos años sin salir campeón. Para resultados distintos, procedimientos distintos, hay cosas que no se pueden repetir. Es mi parte crítica y de autocrítica”, detalló.

