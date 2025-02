Selección Chilena sub 20

La Selección Chilena sub 20 sufrió un duro cachetazo en la segunda fecha del Hexagonal Final, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova a pesar de ser superiores a su rival, cayeron por 2-1 ante la Selección de Paraguay.

Analizando este compromiso, el entrenador nacional Jorge Garcés conversó con Bolavip Chile en exclusiva y desmenuzó lo que dejó este nueva derrota para La Roja, en la que puntualiza en la grave falta de gol que tiene el equipo de todos.

“Cuando no haces los goles, aunque territorialmente puedas tener el dominio del balón, no te sirve, llegamos pero no concretamos, entonces el resto queda para el comentario nomás. Se juega por momentos bien, el segundo tiempo en el comienzo fuimos superados por Paraguay, Chile reacciona después del 1-0”, comenzó indicando Garcés.

Garcés y el mal momento de Pizarro

Por otro de los temas que el ‘Peineta’ se refirió es por el momento para el olvido que vive el delantero nacional, Damián Pizarro, quien no ha podido brillar en este Sudamericano y ha dejado más dudas que certezas pensando en lo que es su futuro.

“El chico está con falta de confianza, no controla bien un balón, en el fondo está mostrando lo que mostró en Chile, en muchos partidos y a la fuerza lo querían hacer el gran centrodelantero de Chile”, declara.

Pizarro no ha podido brillar en la sub 20 | Foto: CONMEBOL

Concluyendo, Garcés puntualiza que el jugador del Udinese le falta mucha madurez en todos los aspectos y expresa su preocupación por él, en la que espera que pueda salir adelante de esta situación, ya que tiene las condiciones para mejorar.

“Al chico le falta mucha madurez, mucha dinámica, a mí me da pena porque condiciones tiene, es un chico joven y ojalá la segunda división italiana le pueda hacer bien en esta temporada que va a su regreso”, cierra.