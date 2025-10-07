La Selección Chilena está instalada en los octavos de final del Mundial Sub 20, pero el juego de La Roja no ha convencido a nadie y, como si eso fuera poco, está en la instancia de los 16 mejores gracias a las tarjetas amarillas.

El juego desplegado por los dirigidos por Nicolás Córdova no ha estado a la altura de lo que se esperaba y no hay un patrón de juego definido, situación que le valió al DT las críticas de Marcelo Pablo Barticciotto.

A Córdova le llueven las críticas. | Foto: Photosport

En ESPN Chile, el ex jugador de fútbol y compañero de Córdova en Colo Colo largó diciendo que “Yo no sé cómo es la característica de este Chile, no se ve claro a lo que quiere jugar y en eso estamos todos de acuerdo”.

En esa misma línea, complementa sus palabras diciendo que el equipo dirigido por su ex compañero “Todavía no tiene un funcionamiento de acuerdo a lo que supuestamente quiere Nicolás Córdova”.

Analizando al próximo rival, Barticciotto concluye que “Será un partido difícil, México trabaja bien en las inferiores y no se traslada en la adulta. Fueron campeones del mundo y yo digo ‘pucha, están trabajando bien, no es que los cambian a cada rato como nosotros’”.

El rival de Chile en cuartos si pasa a México

En caso de que La Roja supere a México esta noche por los octavos de final del Mundial Sub 20, tendrá que enfrentar en el Estadio Nacional al ganador del cruce entre Argentina y Nigeria que se disputará el día de mañana.