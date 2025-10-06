La Roja Sub 20 se encuentra en la Región de Valparaíso a la espera del encuentro ante México de este martes, donde tendrá que enfrentar a los norteamericanos por los octavos de final del Mundial Sub 20.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova no hizo una buena fase de grupos, donde perdió dos de sus tres compromisos y se clasificó de manera insólita por tener menos tarjetas amarillas que Egipto, selección que terminó con las mismas estadísticas.

La Roja se quiere ilusionar en el Mundial. | Foto: Photosport

Pese a haber clasificado por la puerta de atrás, La Roja tiene con qué ilusionarse para clasificar a los cuartos de final de la cita planetaria, pero al frente tendrá a una de las selecciones más fuertes en categorías menores.

El compromiso, que estaba pactado para abrir los octavos de final, finalmente sufrió una modificación y pasará del segmento de las 5 de la tarde al de las 8 para darle un horario estelar a la Selección Chilena.

En caso de que Chile supere a México en los octavos de final del Mundial Sub 20, tendrá que volver al Estadio Nacional para la ronda e los 8 mejores donde el rivalsaldría del ganador entre Argentina y Nigeria.

Chile vs. México: día y hora confirmado

Chile y México se verán las caras este martes 7 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

TV: ¿Quién transmite?

D Sports y Chilevisión transmitirán el compromiso.

Internet: ¿Cómo ver a Chile vs. México?

Vía Streaming, se podrá ver en Amazon Prime, DGO y la plataforma web de Chilevisión.