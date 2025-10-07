Tras un día sin acción en el Mundial Sub 20, hoy vuelve la acción en la cita planetaria que se está disputando en el país y será con los dos primeros partidos de octavos de final donde La Roja será la gran protagonista de la jornada.

Todo comenzará a las 4:30 de la tarde cuando, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Ucrania tenga que medirse contra uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo juvenil: la temible y siempre poderosa España.

Chile va por los octavos de final. | Foto: Photosport

Tras el compromiso entre las selecciones europeas, La Roja saltará a la cancha en la ciudad puerto para medirse ante México, rival que se juramentó aguarle la fiesta a los cerca de 20 mil espectadores que repletarán el recinto porteño.

Cabe recordar que, en caso de que Chile avance a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20, tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre Argentina y Nigeria que se disputará mañana en el Estadio Nacional de Santiago.

La mesa está servida y hoy comienzan los ‘mata mata’ del Mundial Sub 20, donde la Selección Chilena quiere cambiar la cara de lo mostrado en la fase de grupos y ser un candidato a quedarse con el torneo.

Chile vs. México, día y hora

A las 8 de la noche de este martes 7 de octubre, Chile saltará a la cancha en Valparaíso para enfrentar a México en un compromiso válido por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20.