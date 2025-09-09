Tras la paupérrima campaña de la selección chilena en las Eliminatorias donde quedó en el último lugar con 11 puntos, el capitán de la Roja, Gabriel Suazo no escondió su frustración tras el vergonzoso ciclo, aunque aseguró que existe material y jugadores para pensar en el futuro.

“Pese a las malas clasificatorias que tuvimos, y eso lo tenemos más que claro, estoy convencido que con lo que hemos podido mostrar en estos dos partidos, con todo lo que hemos trabajado en estos poquitos días, y con lo que pudimos sobre todo mostrar hoy, podemos competir y dar el siguiente paso, que es lo que queremos”, señaló Suazo a pie de cancha.

Chile cerró la peor campaña de su historia en Eliminatorias: una vergüenza (Photosport).

En esa línea, el lateral izquierdo aseguró que lo ideal sería continuar “el trabajo que venimos haciendo con Nico, creo que lo pudimos tomar desde el momento en que llegamos a la selección. Creo que con cuatro días con Brasil, algo pudimos mostrar, difícil, pero mostramos algunas cosas e intentamos”.

Respecto al empate contra Uruguay, Suazo afirmó que “hoy volvimos a mostrar que intentamos lo que trabajamos con Nico: tratar de buscar la salida clara, si nos presionan, jugar largo en el segundo balón, y desde ahí comenzar a jugar”.

“Creo que hoy creamos muchas ocasiones de gol, que lamentablemente en el momento en el que estamos, también pasa mucho esa racha de no poder marcar, pero estoy convencido que desde esa forma, desde la actitud, desde que competimos desde el primer minuto, podemos llegar a conseguir cosas importantes como ir al Mundial”, cerró.