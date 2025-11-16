Varios meses han pasado desde que el ídolo y excapitán de la selección chilena, Iván Zamorano, decidió emprender rumbo a Europa junto a su familia y radicarse en Madrid, España, tras ocho años viviendo en Miami, Estados Unidos.

En conversación con Las Últimas Noticias, Bam Bam habló de sus nuevos proyectos en la capital española donde Mía Pascale, su hija de 18 años, entró a la prestigiosa IE University, mientras que el retoño Iván es parte del Rayo Alcobendas.

“Muy bien. Hoy soy muy feliz en donde estoy, fui feliz en Estados Unidos, hoy día somos felices acá en Madrid, aunque no niego que el recuerdo, por supuesto, está siempre ligado a lo que genera Chile. Por ejemplo, Colo Colo está muy presente en nuestros corazones”, reconoció en LUN.

Actualmente, el expichichi del Real Madrid se desempeña como embajador de LaLiga a nivel internacional y como comentarista deportivo en la cadena televisiva Movistar.

Sobre volver a Chile, el ex Inter de Milán fue sincero: “En algún momento se va a dar la posibilidad de volver. Hace nueve años tomé nuevos desafíos para irnos en busca de nuevas experiencias para mí y para mi familia, pero es indudable que siempre pensamos en nuestro país y en algún momento volver”, señaló.

Respecto a asumir un cargo en el Cacique o la selección chilena, Zamorano entregó su decisión: “Colo Colo, en mi vida, siempre se echa de menos. Y cuando hablamos de Colo Colo, o cuando hablamos de la Selección, son cosas mayores, son desafíos mucho más importantes. Yo siempre estoy dispuesto a pensar en la idea de volver a Chile y poder hacer algo en algún momento. Pero bueno, no se ha dado”, reconoció.

El homenaje en vida a Nelson Acosta

Finalmente tuvo palabras para Nelson Acosta, entrenador que lo dirigió en la hazaña de Sydney 2000, donde la selección chilena alcanzó la medalla de bronce: “Creo que es una oportunidad en vida de entregarle un homenaje, sabiendo que está muy delicado de salud y se merece este reconocimiento, porque consiguió muchos logros para Chile y marcó el camino”, cerró.