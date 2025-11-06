Iván Zamorano está haciendo noticia en el viejo continente tras aparecer en el famoso programa de El Cafelito de Josep Pedrerol, en donde habló de su paso por el Real Madrid e incluso abordó la actualidad de Lamine Yamal en el Barcelona.
Más allá de sus dichos sobre la nueva joya del cuadro blaugrana, una de las declaraciones de Bam Bam que se hizo viral fue cuando le preguntaron si en su ‘prime’ él era más o menos que algunos jugadores que han brillado en el fútbol europeo.
Sin asco alguno, Iván Zamorano aseguró que en su mejor momento fue más que jugadores como Diego Costa, Álvaro Morata, Edinson Cavani, Radamel Falcao e incluso Zlatan Ibrahimovic, figura absoluta de Suecia.
Cuando le mencionaron a Luis Suárez aseguró que la comparación es un empate, pero no así con Robert Lewandowski: “Es el que más se parece o asimila a mí, pero en mi prime yo era mejor”, dijo.
Las sorpresas vinieron al final, donde confesó que Karim Benzema fue más que él: “Yo lo amaba, es muy completo. Lo elijo a él”. Por otro lado, no piensa lo mismo sobre la estrella del Manchester City, Erling Haaland: “Yo era más completo que Haaland”, remató.
Los dichos de Iván Zamorano rápidamente se hicieron virales en España donde muchos hinchas madridistas coincidieron en gran parte con las comparaciones de Bam Bam, pero otros menospreciaron su carrera y aseguran que no estuvo ni cerca de dichos jugadores.
