Nicolás Córdova y la Selección Chilena llegaron el día de ayer a Río de Janeiro, ciudad donde este jueves tendrán que enfrentar a Brasil por la penúltima fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

Si bien La Roja no se juega absolutamente nada más que el honor ante el pentacampeón del mundo, de igual manera que va querer dejar una buena imagen pensando en el futuro inmediato del combinado nacional.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Chilena es Miguel Ángel Gamboa, mundialista con La Roja en España 1982: “Uno siempre tiene el entusiasmo de ver jugar a la selección, pero eso de apuntar a cuatro años es muy relativo, el fútbol históricamente es de momentos”, dijo en diálogo con El Mercurio.

Gamboa quiere ver a Assadi en acción. | Foto: Photosport

Gamboa complementa diciendo que “El año siguiente capaz que aparezcan otros jugadores y todo cambia, no deja de ser un experimento. Hay chicos que tienen pocos partidos en la mayor, habrá que verlos y sacar conclusiones”.

En el cierre, y sin asco alguno, menciona a los 4 jugadores que le generan ilusión y quiere ver ante Brasil: “Quiero ver jugar a Assadi, Cepeda, Pizarro, Hormazábal, que tienen buen nivel en sus clubes. Veremos la personalidad que muestran en un partido bravo”, cerró.

Así las cosas, La Roja buscará un triunfo histórico ante Brasil en el Estadio Maracaná para renovar ilusiones y poder empezar a proyectar un equipo para el Mundial de 2030 donde Chile quiere ir sí o sí.

Brasil vs. Chile, día y hora

La Roja saltará a la cancha del mítico Estadio Maracaná este jueves 4 de septiembre a las 8:30 de la noche de Chile continental, encuentro válido por la penúltima fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.