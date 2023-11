La participación de La Roja en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 terminó de la manera más triste posible, cayendo en una dramática definición a penales frente a Brasil que no hizo mucho mérito dentro de la cancha, pero se llevó la medalla de oro.

Pese al resultado negativo en la definición, Eduardo Berizzo saca lecciones positivas tras su paso por los Juegos Panamericanos, en donde varios jugadores podrían asomar en La Roja adulta más adelante.

Uno que no ve todo positivo es Tito Awad, quien criticó al entrenador de la Selección Chilena por dos decisiones en el partido ante los brasileños, las cuales no dejó pasar y se las enrostró en diálogo con Bolavip Chile.

Tito Awad le dio espaldarazo a Damián Pizarro. | Foto: Photosport

“Hay ciertos errores que me molesta, no podía haber salido Alexander Aravena y tampoco haber pateado el penal Clemente Montes, pero no lo vamos a crucificar. Pese a eso, hubo puntos altísimos”, dijo.

A continuación, menciona quiénes merecen estar en La Roja adulta: “Vicho Pizarro como cabro joven merece una nómina en el primer equipo; Zaldivia es titular inamovible en esta selección. Villagra de Unión Española tiene que ser llamado a la selección mayor”.

“Les guste o no, lo crucifiquen algunos históricos o no, Damián Pizarro tiene que estar. César Pérez de Calera, Canales (Alfred) otro jugador inteligente que juega de primera. Aquí se pueden sacar varios jugadores para la mayor”, complementó en el cierre.

Se viene nómina local

Eduardo Berizzo liberará la nómina local una vez terminada la fecha del Campeonato Nacional 2023 del próximo fin de semana, en donde podrían verse varias caras ahora conocidas tras los Juegos Panamericanos.

¿Cuándo juega La Roja?

Chile enfrentará a Paraguay el 16 de noviembre en el Estadio Monumental y, cinco días después, deberá hacer lo propio frente a Ecuador en la temible altura de Quito que suele complicar a los nacionales.