La Liga de Primera está pronta a llegar a su fin y por ende, varios clubes comenzarán a reestructurarse más que a fondo para la próxima temporada: algunos pensando en conquistar el próximo torneo, mientras que otros pensando también en pelear en terreno internacional tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana.

El 2025 trajo bastantes sorpresas en nuestro fútbol, partiendo por el más reciente campeón Coquimbo Unido de la mano de Esteban González, equipo que conquistó su primer título en 67 años de historia con una increíble racha. Hasta la fecha, son 16 triunfos consecutivos para el equipo del ‘Chino’ y ojo, que bien podría superar al histórico Ballet Azul si sigue con su invicto en las últimas fechas.

Mientras unos ganan otros lógicamente pierden. El más complicado sin dudas este año fue Unión Española, equipo que consumó el segundo descenso de su historia tras una desastrosa campaña de la mano de José Luis Sierra y luego con Miguel Ramírez.

De las grandes decepciones de este período fue claramente Colo Colo, equipo campeón en 2024 de la mano de Jorge Almirón, cuartofinalista de Copa Libertadores la pasada edición cayendo en una ajustada llave frente a nada menos que el River Plate de Marcelo Gallardo. Y aunque la temporada de los Azules no fue del todo mala, no coronar el año con un título significó un duro mazazo para el equipo de Gustavo Álvarez, quien está a nada de dejar el club luego de dos años al mando.

Con un 2025 lleno de altibajos para el fútbol chileno, en BOLAVIP realizamos una lista de cinco entrenadores que recientemente fueron campeones en el fútbol chileno y hoy están sin club, quienes bien podrían recalar en algún equipo nacional para la próxima temporada.

Cinco DT’s campeones del fútbol chileno que buscan empleo

El primero en esta lista es uno que lleva bastante rato cesante y que no hasta hace mucho hizo bastante ruido en el balompié nacional. Se trata de Nicolás Núñez, quien fuese campeón con Magallanes devolviendo al ‘Manojito de Claveles’ a Primera después de largos 36 años en 2022.

No contento con ganar la B, se coronó campeón de Copa Chile ante Unión Española y poco más tarde, fue supercampeón del fútbol chileno derrotando nada menos que a Colo Colo en penales por 4 a 3 (empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario).

Pese a que no pudo sostener lo mismo en Primera con la ‘Academia’, dio el salto a San Carlos para dirigir a la Universidad Católica donde se formó como jugador. Pero tras 18 encuentros donde cosechó 7 derrotas, 6 empates y solo 5 victorias, su ciclo llegó a su fin y de ahí en más no ha vuelto a dirigir.

Nicolás Núñezno dirige desde que dejó la banca de la UC (Foto: Potosport)

Otro exUC (y también exColo Colo) sin trabajo es Mario Salas, quien no hasta hace mucho fuera DT de Deportes Temuco de Marcelo ‘Matador’ Salas. Tras una mala campaña con el ‘Pije’, el ‘Comandante’ no siguió.

Pergaminos tiene bastantes como campeón en el país e incluso dirigiendo en el fútbol peruano. En Chile fue campeón con Barnechea en la Tercera División en 2011. Conquistó dos títulos nacionales con Católica en 2016 (Apertura y Clausura) más la Supercopa ese mismo año. En 2018 fue campeón de Primera División con Sporting Cristal de Perú y su último gran logro como DT fue la Copa Chile de 2019 con Colo Colo.

Mario Salas dejó Deportes Temuco y se encuentra buscando club para la próxima temporada (Foto: Photosport)

Y aunque debatible, pero campeón al fin y al cabo, se suma a esta lista Miguel Ramírez. El ‘Cheito’ tuvo un 2025 para el olvido no solo con Deportes Iquique, equipo que disputó fase previa de Copa Libertadores y logró meterse en Copa Sudamericana.

Dejó a los ‘Dragones’ a mediados de 2025 al borde del descenso. Llegó a Unión Española y, peor aún, no pudo salvarlos de la debacle que vivían de la mano de José Luis Sierra. Tan complicado era el panorama que el equipo de hecho ya descendió y todo indica que podría pasar lo mismo con los nortinos.

Aún así, como decíamos, aunque debatible, el ‘Cheíto’ fue campeón en 2019 con Santiago Wanderers en Primera B, torneo que finalizó anticipadamente en Chile debido al estallido social que vivía el país. Sí, parecido a lo que pasó ese año con la UC.

Miguel Ramírez cerró un 2025 para el olvido y su futuro es más que incierto (Foto: Photosport)

Jorge Pellicer es un nombre que hace bastante no se ve en las canchas del fútbol chileno, pero quien también supo ser campeón en los últimos años en cuatro oportunidades.

Aunque hace tiempo se desempeña como comentarista en DirecTV, Pellicer fue campeón del Clausura 2005 junto a la UC y en 2007 hizo lo propio en Venezuela junto al Unión Atlético Maracaibo. En 2008 conquistó la Copa Chile junto a Universidad de Concepción y finalmente en 2012 logró el título del Clausura junto a Huachipato.

El actual comentarista lleva años sin dirigir en el fútbol chileno (Foto: Photosport)

Cierra esta lista uno que no lleva mucho cesante y que tiene grandes pergaminos internacionales. Se trata de Jorge Almirón, quien conquistó el título de 2024 junto a Colo Colo, así como también la Supercopa.

Antes, también fue campeón junto a Lanús en 2016 ganando la Primera División, la Supercopa de Argentina y la Copa Bicentenario. También fue finalista de Copa Libertadores con el ‘Granate’ y, en 2023 repitió la hazaña con Boca Juniors, cayendo en la final por 2 a 1 frente a Fluminense. En agosto de 2025 se oficializó su salida del ‘Cacique’ luego de un mal año y de ahí en más sigue sin club.