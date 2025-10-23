La Roja femenina comienza este viernes 24 de octubre su participación en la Liga de Naciones de la Conmebol, con miras al próximo Mundial a realizarse en Brasil el año 2027.

El primer rival del cuadro de Luis Mena será Venezuela, elenco al que Chile se ha enfrentado en cuatro oportunidades, registrando dos triunfos para la ‘Vinotinto’, uno para la Selección Chilena y un empate.

Este encuentro quedará marcado por el flamante retorno de la histórica portera nacional Christiane Endler, quien volverá a vestir la camiseta nacional después de casi dos años de su polémica salida en pleno desarrollo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

¿A qué hora se enfrenta La Roja femenina ante Venezuela en la Liga de Naciones?

El partido de La Roja femenina ante Venezuela por la primera fecha de la Liga de Naciones, se jugará este viernes 24 de octubre desde las 18:00 horas de nuestro país en el Estadio Metropolitano de Lara.

¿Qué canal transmite totalmente GRATIS el partido de La Roja vs. Venezuela?

El partido de las dirigidas por ‘Luchito’ Mena será transmitido por TV abierta a través de las pantallas de Chilevisión.

¿Cómo ver gratis a Chile vs. Venezuela vía streaming?

El partido tendrá transmisión gratuita no solo por TV abierta sino también a través de dos grandes opciones totalmente gratis, ya que la web de Chilevisión también transmitirá el encuentro, así como también su canal oficial de YouTube.