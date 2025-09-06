La Selección Chilena no contó con Benjamín Kuscevic ante Brasil y no lo tendrá para recibir a Uruguay. ¿La razón? El zaguero fue marginado de la nómina por un problema muscular.

Ante tal situación, en Juan Pinto Durán quedaron molestos: apuntaron contra los presuntos responsables de dicha ausencia. Al interior de La Roja hubo disgusto por esta situación.

Según informó AS Chile, desde el combinado nacional dispararon contra Fortaleza por las molestias físicas del defensor. El porqué: el cuerpo médico de tal club no trató de la mejor manera su recuperación de una lesión previa.

“La lesión del defensor generó malestar en La Roja y apuntaron contra su club, Fortaleza (…) El conjunto brasileño intentó apurar al chileno unos días antes del último encuentro por el Brasileirao”, expresó el medio.

En dicha línea, señaló: “Esta situación provocó que el ex UC se resintiera de la lesión que sufrió en uno de los aductores en la pierna derecha. Por eso, el zaguero llegó resentido a la concentración de la Roja”.

Finalmente, según destacó la información, el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova “esperaba que (Benjamín) Kuscevic estuviera en condiciones de jugar ante Brasil y Uruguay“.

Benjamín Kuscevic fue liberado de la convocatoria de la Selección Chilena ante Brasil y Uruguay. (Photosport)

Cuándo juega la Selección Chilena

El próximo partido de La Roja será ante Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL. Se jugará el martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.