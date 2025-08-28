La Selección Chilena Sub-20 entra en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo de la categoría que se realizará este 2025 en nuestro país. Nicolás Córdova ya tiene una prenómina de futbolistas y aún debe dar la lista definitiva para la cita planetaria.

Chile debutará ante Nueva Zelanda el lunes 29 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Nacional por la máxima cita planetaria. Antes de aquello tendrá tres compromisos de preparación, así lo comunicó la Federación de Fútbol.

La Roja se medirá con Arabia Saudí el lunes 8 de septiembre a las 10:00 en el CDJ OTHO Sao Paulo, Brasil. Después volverá al país para jugar ante Corea del Sur el domingo 14 de septiembre a las 17:00 en el Complejo Deportivo Quilin.

Por último, tendrá un compromiso de preparación frente a Nigeria el sábado 20 de septiembre a las 11:00 en el Monasterio Celeste en Rancagua.

Los amistosos de la Selección Chilena previos al Mundial Sub-20. (Foto: La Roja)

Amistosos de “primer nivel” para la Selección Chilena Sub-20

Desde la Selección Chilena destacaron la calidad de los partidos. “La Roja Sub20 y tres amistosos de primer nivel antes de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile!”, publicaron en redes sociales.

Todos los rivales de la Roja en los encuentros de preparación formarán parte de la máxima cita planetaria Sub-20 que se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en chileno.