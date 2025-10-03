La Roja Sub 20 llega con la obligación de rescatar puntos ante Egipto esta noche en el Estadio Nacional, donde se va a llevar a cabo el último partido de la fase de grupos donde Chile podría abrochar su clasificación a la siguiente ronda.

La última caída ante Japón no gustó para nada y Nicolás Córdova se mostró a la defensiva cuando la prensa le empezó a preguntar por el juego, donde el DT se defendió mostrando números y diciendo que se está haciendo un trabajo serio.

Nico Córdova se defendió en conferencia de prensa. | Foto: Photosport

Las respuestas de Córdova generaron una singular crítica de Claudio Borghi, ex DT de La Roja: “Yo lo que sí estoy cansado es que dicen ‘el tipo es serio’. Nico se equivoca en hablar de números con el periodismo”, dijo el Bichi en ESPN Chile.

En la línea de lo numérico y las métricas que usa el entrenador nacional, Borghi complementa diciendo que “Yo creo que todos los entrenadores tienen los parámetros que corren sus jugadores. Todo lo que sea tecnología, bienvenido sea”, añadió.

En el cierre, le entrega un último consejo a Nicolás Córdova para que no pase más rabias siendo el entrenador de la Selección Chilena durante este Mundial Sub 20: “Lo único que tiene que hacer es no pelearse con un periodista”, remató.

Chile vs. Egipto, día y hora

La Roja saltará a la cancha del Estadio Nacional este viernes 3 de octubre a las 8 de la noche, día y hora en donde tendrá que enfrentar a Egipto por la Fecha 3 del Grupo A de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025.