La Selección Chilena se juega la vida este viernes en el Estadio Nacional a las 8 de la noche, día y hora en donde debe recibir a Egipto con la misión de hacer una buena presentación e instalarse en los octavos de final del Mundial Sub 20.

Nicolás Córdova y sus dirigidos no tienen mucho margen de error tras la caída ante Japón el martes pasado, pero de igual manera están virtualmente clasificados a la siguiente etapa pase lo que pase ante los africanos.

Marchant irá desde el arranque. | Foto: Photosport

Para el duelo de esta noche, el entrenador de La Roja piensa en un importante cambio y ese sería la inclusión de Francisco Marchant en el frente de ataque, quien ingresó desde el banco ante Japón y se mostró de muy buena manera.

Córdova sigue confiando en Lautaro Millán en el mediocampo como un enlace, siendo uno de los jugadores más destacados que ha tenido La Roja en la cita mundialista, pero que no pudo brillar ante los nipones.

Así las cosas, la Selección Chilena buscará instalarse en la ronda de los 16 mejores de la Copa del Mundo, donde lo único seguro es que, en caso de avanzar, tendrá que salir de Santiago y jugar o en Rancagua o en Valparaíso.

¡LA FORMACIÓN DE CHILE!

Mella en el arco; Faúndez, Celis, Garguez y Reyes en defensa; Arce, Sandoval y Millán en el mediocampo; Francisco Marchant, Juan Ignacio Rossel y Rodrigo Godoy en el frente de Ataque de La Roja, según dio a conocer LUN.