La participación de la Selección Chilena en el Mundial sub-20 finalizó. El combinado nacional llegó hasta octavos de final, lo que despertó las críticas al plantel. Uno de los que sufrió con los dardos fue Juan Francisco Rossel.

Si bien es una de las promesas de La Roja, el delantero de 21 años no exhibió el rendimiento esperado en el certamen internacional. Ante ello, Mauricio Pinilla le entregó un consejo.

Debido a que no jugó en su posición natural (como mediapunta), lo instó a aprender movimientos de delantero centro. Es por eso que el retirado goleador le recomendó utilizar como referencia a Karim Benzema.

En los micrófonos de Radio Agricultura, lanzó: “Hay un clave error en el desarrollo de las acciones ofensivas, porque Chile llegaba, Chile proponía, pero no finiquitaba. Hubo malos movimientos: Juan Francisco Rossel no es 9“.

Luego, agregó: “Es mediapunta que llega muy bien al área, las veces que llegó y se insertó con pelota en movimiento, provocó mucho más daño que estando estabilizado. Las veces que se posicionó en el área se perdió”.

Finalmente, señaló: “Es un tipo que tiene que atacar los cajones y movilizarse. ¿Sabes como quién tiene que jugar? Guardando las proporciones, como (Karim) Benzema. Tiene que salir y entrar, salir y entrar“.

Para Mauricio Pinilla, la referencia de Juan Francisco Rossel debe ser Karim Benzema. (Foto: Getty)

Los números de Juan Francisco Rossel en la Selección Chilena

Durante su participación en la cita mundialista, el atacante de Universidad Católica disputó cuatro encuentros. Lamentablemente, solo pudo marcar un gol: en la eliminación ante México.