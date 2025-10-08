La historia, a veces, tiene giros crueles. El destino quiso que México, la misma selección que sufrió la humillación del 7 a 0 en la Copa América Centenario 2016, fuera el verdugo de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20 que se disputa en casa.

La Roja de Nicolás Córdova se despidió del sueño en octavos de final con una dura derrota por 4 a 1 que dejó un sabor amargo en el Estadio Elías Figueroa Brande de Valparaíso.

El descuento de Juan Francisco Rossel sobre el final solo sirvió para maquillar un resultado que reflejó la superioridad mexicana en la cancha durante grandes pasajes del encuentro.

Christian Martinoli ningunea el nivel de la Selección Chilena Sub 20

En medio del análisis post-partido, el famoso relator mexicano Christian Martinoli, una de las voces que inmortalizó el 7-0, trajo un matiz diferente en su cuenta de X (Ex Twitter).

“La Sub 20 de México gana un partido que debió liquidar en el primer tiempo claramente. Después sufrió 20 minutos y Fimbres solucionó todo con dos disparos a portería”, comenzó diciendo el narrador.

Lejos de ver a La Roja como un rival de peso, la percepción de Martinoli fue la de un equipo con más dudas que certezas y que solo destacó a Rossel. “Buen partido en términos generales contra un anfitrión que salvo el 9 de la Católica, fue un equipo mediano por decir lo menos”, sentenció.

El jugador de la UC fue el autor del descuento de Chile | FOTO: Andres Pina/Photosport

Así, México avanza con la confianza de haber superado al anfitrión, pero con la claridad de que lo hizo ante un rival que, a sus ojos, no estuvo a la altura del desafío.