La Selección Chilena Sub 20 se despidió de la peor manera posible del Mundial de la categoría, en donde fue absolutamente vapuleado por México en Valparaíso y terminó diciendo adiós con un expresivo 1-4 a favor de los norteamericanos.

Juan Francisco Rossel fue el autor del gol que evitó una diferencia más abultada a favor de los mexicanos y habló en el post partido con D Sports: “Partido ingrato, estamos tristes, frustrados. Creo que por ahí el resultado fue un poco adulterado”.

México le dio un paseo a Chile. | Foto: Photosport

Increíblemente, Rossel cree que Chile mereció más pese a ser superado prácticamente los 90 minutos: “Los primeros 20 minutos del segundo tiempo nos merecíamos algo más, estábamos atacando por todos lados. Nos llegan una vez y gol”, dijo.

“Nos afectó mucho, estábamos dominando el segundo tiempo, el gol se sentía cerca. El 3 y 4-0 nos liquida emocionalmente pero como dije, nos vamos a levantar y estoy seguro que el fútbol nos dará una revancha”, complementó.

Más allá del análisis del jugador formado en las inferiores de Universidad Católica, lo cierto es que se evidenció una gran diferencia entre Chile y México, donde fueron los norteamericanos los que agarraron el boleto para los cuartos de final de la cita mundialista.

Juega La Roja adulta

Si bien se acabó el Mundial para La Roja, la Selección Chilena de igual manera tendrá actividad esta semana cuando la adulta tenga que enfrentar a Perú este viernes 10 de octubre en un compromiso amistoso que se va a disputar en el Estadio Bicentenario de La Florida