Hace algunas semanas, Colo Colo estuvo cerca de contar una vez más con Gustavo Quinteros como DT. Sin embargo, el trasandino le dio un portazo al cuadro albo y su retorno no se dio. También suena como candidato a dirigir a la Selección Chilena, pero sería otra escuadra sudamericana la que hoy está más interesada en el campeón con Vélez Sarsfield en 2024.

Se trata de la Selección de Perú, escuadra que tras no clasificar al Mundial de 2026, decidió prescindir de los servicios de su seleccionador Óscar Ibáñez.

“Nuestra institución expresa su más sincero agradecimiento al profesor Ibáñez y a su comando técnico por la responsabilidad y compromiso asumidos en la conducción de la selección absoluta, durante las últimas seis fechas del proceso de Eliminatorias Sudamericanas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026″, informó la FPF desde un comunicado.

Si bien se ha dicho en ocasiones que Gustavo Quinteros tendría el deseo de llegar a La Roja, los anhelos del DT también estarían junto al vecino país y por una razón aún más potente: su esposa es peruana.

Gustavo Quinteros y sus deseos de dirigir en Perú

Tiempo atrás, en diálogo con el periodista Juan Pablo Varsky, el otrora DT de Colo Colo aseguró que tuvo ofertas desde Perú.

“Me han llegado ofertas de Perú en algún momento, de equipos grandes de Perú y la verdad es que siempre fue algo pendiente. Hoy por hoy no estoy hablando con ningún club, tampoco quiero hoy agarrar algo rápidamente”, señaló el DT en aquella instancia.

Gustavo Quinteros podría llegar a la Selección de Perú tras portazo a Colo Colo (Foto: Photosport)

“He viajado mucho a Perú, tengo muchos amigos, he vivido muchas fiestas también allá”, agregó

Finalmente según informó el periodista Mauricio Loret de Mola :Alguien en la FPF tendió un puente con Gustavo Quinteros. Entiendo que Jean Ferrari ha conversado con alguien cercano al círculo del director técnico“.