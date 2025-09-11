Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin y la Selección Chilena no logró el objetivo principal: clasificar a la cita planetaria que se desarollará en Estados Unidos, Canadá y México.

La Roja quedó fuera por tercera vez consecutiva de una Copa del Mundo, lo que abrió un proceso de análisis profundo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Tras la salida de Ricardo Gareca, quien no logró encontrar el el rumbo del equipo, fue Nicolás Córdova quien asumió de manera interina la dirección técnica en los partidos frente a Brasil y Uruguay. Sin embargo, la ANFP deberá ahora definir al nuevo estratega definitivo que encabece el próximo ciclo.

En la ANFP sueñan con el nombre de Manuel Pellegrini para La Roja

En este escenario, han aparecido diferentes nombres sobre la mesa, pero hay uno que genera especial ilusión: Manuel Pellegrini.

El actual técnico del Real Betis es considerado el entrenador chileno más exitoso de la historia y, pese a su presente en Europa, siempre aparece como un sueño recurrente para La Roja. Esta vez no fue la excepción, así lo dejó en claro Felipe Correa, gerente de Selecciones de la ANFP, en conversación con ESPN Chile.

“Estamos todos de acuerdo que sería una gran noticia y un lujo contar con Manuel (Pellegrini) en un proyecto de selecciones”, comenzó diciendo.

Manuel Pellegrini llama la atención en la ANFP y entre los hinchas chilenos | FOTO: Raul Zamora/Photosport

“Es un proyecto que nadie podría perder la esperanza de que algo así ocurra. La carrera de Manuel habla por sí sola, es el técnico más exitoso del fútbol chileno y sin dudas sería un tremendo aporte para poder proyectar un proyecto de aquí a 2030 y más ojalá”, sentenció.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Real Betis?

Manuel Pellegrini todavía no extiende su contrato con Real Betis, vigente hasta junio de 2026, por lo que su llegada al Equipo de Todos no sería descabellada