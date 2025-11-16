El futuro de Manuel Pellegrini vuelve a instalarse como tema caliente tanto en España como en Chile. El entrenador chileno vive una temporada llena de presiones en el Real Betis, y en los últimos días las señales desde el plantel andaluz comenzaron a levantar especulaciones sobre una eventual salida a final de temporada.

Quien más encendió las alarmas fue Marc Bartra, uno de los capitanes del conjunto verdiblanco, que reconoció sin rodeos que el DT chileno podría estar frente a un escenario abierto. Sus palabras, entregadas a Mundo Betis, hicieron eco inmediato en territorio nacional, donde Pellegrini aparece constantemente como candidato para asumir la Selección Chilena.

Manuel Pellegrini sigue con un futuro más que incierto y en Real Betis abordan una posible salida (Foto: Getty)

El excompañero de Alexis Sánchez en Barcelona comenzó destacando la figura del Ingeniero tanto en lo humano como en lo profesional: “El míster es una persona muy tranquila. Está claro que él está encantado en el Betis y nosotros también con él. He podido aportar ese liderazgo que me pide”, expresó el defensor, dejando en claro la buena relación interna con el técnico.

Marc Bartra pone en suspenso la continuidad de Manuel Pellegrini en Real Betis

Sin embargo, lo que realmente encendió las especulaciones fueron sus palabras posteriores: “Es imposible decir una mala palabra de él. En ese aspecto, supongo que es cosa del club y del míster, y que, como todo en la vida, tiene sus tiempos y sus momentos. La cuestión es que estemos tranquilos con eso”, añadió, dando a entender que una salida no está descartada.

Mientras en España el análisis gira en torno a la continuidad del proyecto deportivo, en Chile la situación se vive con otra mirada. Pellegrini ha sido constantemente mencionado como el gran anhelo para tomar la banca del equipo de todos, especialmente pensando en el recambio generacional y el fracaso en los últimos procesos clasificatorios.

La apertura que dejó Bartra volvió a colocar al entrenador nacional en la órbita de La Roja. Aunque Pellegrini siempre ha sido cauto respecto a dirigir a la Selección, los hinchas sueñan con verlo liderar un nuevo ciclo en el fútbol chileno.

Por ahora, el futuro del Ingeniero sigue atado a lo que resuelva el Betis. Lo cierto es que sus jugadores lo valoran, el club lo respeta y en Chile se mantiene viva la ilusión de verlo al mando del equipo de todos.

Habrá que esperar los “tiempos y momentos” a los que aludió Bartra… porque puede que la historia del técnico chileno esté a punto de abrir un nuevo capítulo.

DATOS CLAVE

Marc Bartra, capitán del Real Betis, puso en suspenso la continuidad de Manuel Pellegrini, afirmando que su futuro es “cosa del club y del míster”.

El defensor destacó que el ‘Míster’ está “encantado en el Betis” y que mantiene una buena relación con el plantel.

Las declaraciones de Marc Bartra revivieron las especulaciones en Chile sobre una posible llegada de Manuel Pellegrini a la Selección Chilena.