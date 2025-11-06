Más claro, imposible. Manuel Pellegrini dejó de lado las especulaciones y confirmó que su máximo sueño como entrenador es dirigir a la selección chilena y disputar un Mundial con la Roja. Un anhelo que podría comenzar a cimentarse en los próximos meses.

Si bien en la antesala del duelo entre Real Betis y Olympique de Lyon por la Europa League, el ‘Ingeniero’ había expresado mesura sobre su más cercano futuro, en entrevista con el prestigioso diario francés, L’Equipe, el entrenador chileno fue más allá.

En conversación con el citado medio europeo, el adiestrador de 72 años reveló cuál es el sueño pendiente en su carrera: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”, reconoció el ‘Ingeniero’ cuyo nombre sigue tomando fuerza para hacerse cargo del ‘Equipo de Todos’.

La mesura de Pellegrini en la previa de Betis vs Lyon

Pese a su claro deseo, en rueda de prensa el exdefensor fue más cauto respecto a su futuro: “Es un tema que no lo quiero tocar en este momento, creo que estamos todos centrados en el mañana con el Olympique de Lyon. Ya veremos el futuro en el momento adecuado, hacia dónde nos va a llevar”, apuntó Pellegrini.

En esa línea, el ‘Ingeniero’ expresó que “nadie sabe lo que va a pasar, nadie puede adivinar. No sé cuándo se sabrá algo de mi futuro, pero ahora estamos aquí en el Betis, pendiente del partido mañana. Termino el contrato en junio y en el momento adecuado veremos cuál va a ser el camino a seguir, tanto por mi parte como por la del club”.