Manuel Pellegrini volvió a referirse a su futuro en el Real Betis, el cual continúa sin definirse y mantiene en vilo tanto al club andaluz como a la Selección Chilena, que siguen atentos a cada dicho y movimiento del entrenador.

En la víspera del duelo ante Olympique de Lyon por Europa League, el ‘Ingeniero’ reconoció que su continuidad en el Betis aún no está asegurada, ya que todavía no concreta la firma de su renovación, lo que deja abierta la puerta a un posible cambio de rumbo.

Desde La Roja, la figura de Pellegrini sigue siendo observada de cerca, especialmente en medio de la crisis institucional y deportiva que atraviesa la ANFP tras el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Mientras en España esperan una resolución sobre su futuro, en Chile crece la ilusión de verlo, por primera vez, al mando del ‘Equipo de Todos’.

Pellegrini tiene la última palabra (Getty Images).

Qué dijo ahora Manuel Pellegrini

En conferencia de prensa, el entrenador de 72 años volvió a reiterar que por ahora no es momento para referirse a la negociación por la renovación de su contrato en Heliópolis: “Es un tema que no lo quiero tocar en este momento, creo que estamos todos centrados en el mañana con el Olympique de Lyon. Ya veremos el futuro en el momento adecuado, hacia dónde nos va a llevar”, dijo el DT chileno.

“Nadie sabe lo que va a pasar, nadie puede adivinar. No sé cuándo se sabrá algo de mi futuro, pero ahora estamos aquí en el Betis, pendiente del partido mañana. Termino el contrato en junio y en el momento adecuado veremos cuál va a ser el camino a seguir, tanto por mi parte como por la del club”, agregó.

Al final de la rueda de prensa, Pellegrini volvió a ser consultado sobre el tema y el entrenador no dudó en elevar el tono con un grado de molestia: “Voy a insistir con la misma respuesta. Ahora mismo estamos preocupados por el partido de mañana. Ya veremos. Lo he dicho también en ocasiones anteriores, mientras antes se defina el futuro mejor, pero, como también he dicho otras veces, no depende solamente de mí”, cerró.

