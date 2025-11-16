Siguen sumándose las voces a favor de Manuel Pellegrini como candidato ideal para asumir la cabina técnica de la selección chilena tras el fracaso del proceso liderado por Pablo Milad en el camino al Mundial 2026 donde La Roja quedó en un histórico y vergonzoso último lugar en la tabla de posiciones.

Uno que se sumó al llamado por el Ingeniero fue el entrenador de Curicó Unido, Damián Muñoz quien en conversación con Bolavip Chile entregó su visión sobre el perfil que, a su juicio, debería encabezar el próximo proceso en la selección chilena. Para el técnico, no hay dudas: Manuel Pellegrini es el candidato ideal.

Muñoz apuntó a la falta de continuidad en los proyectos como uno de los grandes problemas que ha arrastrado el fútbol chileno en los últimos años. “Por los nombres que se han escuchado, uno piensa en un proceso, porque en realidad eso es lo que ha pasado acá en Chile: no ha habido un proceso real. Cuando vas de cambio en cambio, es difícil encontrar cosas positivas”, reflexionó.

Pellegrini ilusiona a Chile

En ese escenario, el DT de los ‘Torteros’ destacó que el actual entrenador del Real Betis reúne todas las condiciones para liderar un nuevo ciclo. “Creo que Pellegrini sería el mejor nombre que podría tener la selección”, afirmó.

Finalmente, Muñoz elogió la trayectoria del adiestrador de 72 años y remarcó que su perfil calza con lo que necesita la Roja: “Es el entrenador chileno que, para mí, tiene la mejor trayectoria y el mejor perfil para hacer las cosas bien en la selección y con los jugadores de nuestro país”.