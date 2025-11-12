El exfutbolista y actual comentarista Marcelo Vega sorprendió al postular a Gustavo Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile, como candidato para asumir la banca de la selección chilena en desmedro de Manuel Pellegrini.

Mientras la Roja se prepara para enfrentar a Rusia y Perú en Sochi, el ‘Toby’ dialogó con Radio ADN y desechó la carta del ‘Ingeniero’ proponiendo el nombre del actual entrenador de Universidad de Chile.

“La ANFP se tiene que enfocar en traer ya un técnico. Se habla mucho de Pellegrini, pero lo veo muy complicado. No vino con Arturo Salah, menos va a venir ahora con todos los problemas que tiene la ANFP”, señaló Vega.

Toby Vega quiere a Gustavo Álvarez en la Roja (Photosport).

El ‘Toby’ argumentó que Álvarez es una opción realista y con méritos recientes: “Hay que buscar, económicamente no están muy bien, pero siempre hay un técnico dispuesto a dirigir la selección. Me gustaría Gustavo Álvarez a mí, que lo tenemos a mano. Trabaja bien, juega bien, quizás no salió campeón, pero le fue bien en la Sudamericana. Pero tiene que ser ya”, enfatizó.

Con sus dichos, Vega se suma a quienes ven en el técnico azul una alternativa viable para liderar el nuevo proceso de La Roja, en momento que Álvarez aún no define su futuro con la U tras un 2025 donde logró el objetivo de ser campeón del fútbol chileno.

