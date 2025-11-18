La Selección Chilena tuvo su primer desafío dentro de la Fecha FIFA tras derrotar por 2-0 a la Selección de Rusia y hoy tendrá su segundo duelo ante la Selección de Perú, en donde el equipo de todos buscará sumar una nueva victoria ante un clásico rival.

Previo a este partido, el ex futbolista y DT Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en Radio Cooperativa y analizó lo que fue el triunfo de Chile ante Rusia, con el que a pesar de la victoria del equipo de Nicolás Córdova, no quedó para nada conforme con el sistema que empleó el DT.

“Si le va a regalar la pelota todo el tiempo al rival… esto (el triunfo) le hace muy bien a los jugadores, de partida, ganar, hacer goles y defenderse, dentro de todo que lo hicieron bien”, comienza señalando Barticciotto.

En esa línea, el ‘Barti’ no tuvo pelos en la lengua para decir que no quedó muy conforme con lo que planteó el DT de La Roja y espera que en el partido de hoy pueda mostrar una mejor versión, ya que siente que la gente no se siente muy representada con el estilo de juego que mostró.

La Roja juega hoy ante Perú | Foto: Photosport

“Pero yo encuentro que defendió casi todo el partido, está bien, yo no digo que está mal, pero ¿es válido jugar así?, ¿nos vamos a conformar jugando así, ¿la gente va a aguantar jugar así?”, declara.

Concluyendo, Barticciotto fue claro en indicar que si bien la Selección Chilena no tiene que jugar como quiere la gente precisamente, pero sí debe acercarse a lo que históricamente es Chile, con un estilo de juego que se haga familiar para los fanáticos nacionales.

“Por eso digo, no hay que jugar como quiere la gente, pero la gente de repente inclina la balanza. A mí no me gusta como jugó”, cerró.

En Síntesis…