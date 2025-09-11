Chile acaba de concluir las peores eliminatorias sudamericanas de su historia, donde ni siquiera terminó el proceso un entrenador contratado para conducir a la Roja, tuvo que cumplir el trámite el adiestrador de la sub 20, Nicolás Córdova.

Y en medio de la danza de nombres para ocupar el puesto pensando ya en el Mundial del 2030, Carlos Humberto Caszely propuso ni más, ni menos, que a Marco Antonio Figueroa.

“Yo creo que hay uno que odia todo el mundo, pero lo haría bien por su personalidad, que es el Fantasma Figueroa“, indicó el Gerente.

Pasaron unos días y el aludido atendió el llamado de BOLAVIP y desde Nicaragua contestó la proposición del Caszely.

“Fíjate que las leí. Carlos es mi ídolo de infancia y se lo he dicho muchas veces, incluso cuando me entregó un trofeo al goleador del torneo, cuando estaba en Cobreloa se lo dije a él ese día y nos tomamos hasta una foto”, asegura Marco Antonio Figueroa con auténtica emoción.

Agregando que “es un orgullo porque Carlos no sólo me ha propuesto para la selección chilena, también para Colo Colo, él es una leyenda”.

Caszely también indicó que “lo odian porque es directo y en este país eso es complicado. Pero el tipo pondría las reglas claras, le encantan las cosas claras, y podría ser una buena alternativa”.

Carlos Caszely pide a Marco Antonio Figueroa para la selección chilena.

Fantasma Figueroa también responde a este cumplido. “Y lo que dijo él, de que a lo mejor no le caigo bien a muchos, pero hay mucha gente que no está cerca nuestro. Nosotros tenemos una metodología de trabajo que ha llevado a una selección como Nicaragua a elevar su nivel de forma increíble, o sea, de un 20% a un 70%, porque no hemos llegado a un 100%”, cerró.

¿Dónde entrena actualmente Marco Antonio Figueroa?

El carismático entrenador, es el DT de la selección de Nicaragua, donde está luchando para llegar al Mundial 2026.