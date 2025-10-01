Este miércoles el entrenador argentino Ricardo Gareca volvió a hablar de lo que vivió en el último año en la Selección Chilena, donde tomó las riendas de La Roja buscando la clasificación al Mundial 2026, pero sumó un rotundo fracaso, con polémica con Arturo Vidal incluida.

En entrevista con el programa F90 de ESPN Argentina, el Tigre se refirió a su relación con el King, a quien llamó en la parte final de su ciclo en Chile, luego que el propio volante de 38 años haya atacado públicamente su proceso.

Si bien lograron trabajar juntos, por estos días el técnico de 67 años se ha estado cuestionando no haber llamado antes a Vidal, tal como reflexionó en esta jornada.

“Soy más responsable yo que él, porque a él fue uno de los primeros jugadores que yo lo convoqué. A toda esa época dorada que ellos les llaman, con cada uno hablé, con cada uno fuimos hablando, y con él fue uno de los primeros que hablé”, comenzó recordando.

“Vino, un fenómeno, vino muy sonriente, muy simpático, pero después con el tiempo, a veces por alguna lesión, a veces por algún inconveniente, a veces porque arrancamos y arrancamos bien con Chile, porque me gustó lo que vi al principio, y Chile tiene una generación de estos muchachos que tienen 37, 38 años, entonces cargarte de tantos jugadores de esa edad, no lo veíamos. Podríamos, pero enseguida hay que encontrar los reemplazantes, no porque uno los deje de lado, sino que para determinados partidos queríamos ver a esos chicos que podían llegar a ser los que reemplazaban”, indicó sobre la decisión que había tomado en un comienzo.

Arturo Vidal alcanzó a jugar cinco partidos en el proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

El arrepentimiento de Ricardo Gareca con Arturo Vidal

Seguido, expresó su arrepentimiento por no haber convocado antes al bicampeón de América.

“Y él ya estaba en Colo Colo, había llegado a Colo Colo y estaba teniendo buenas actuaciones. Y bueno, pasó la Copa América, vino algunos partidos de Eliminatorias y él se sintió como que ya no tenía posibilidades de venir. Yo creo que era un jugador como para haberlo convocado antes“, sostuvo.

“Yo me lo reprocho porque intento hacer lo mejor, pero sí puedo aceptar la demora mía en convocarlo y puedo aceptar que él, un jugador histórico, porque él es como (Lionel) Messi, él, Alexis (Sánchez), hay varios jugadores que son muy representativos de la Selección. Entonces puedo entender que él haya reaccionado (mal)”, completó Gareca.