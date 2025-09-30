La Selección Chilena en las últimas horas entregó su nómina para lo que será su duelo amistoso por la Fecha FIFA del mes de octubre, en el que el equipo de todos se verá las caras ante la Selección de Perú.

Este duelo que ha sido confirmado desde hace un tiempo, se mantenía con una importante interrogante por lo que sería el recinto que albegaría este partido, el cuál se definió en las últimas horas.

Según detalló Radio ADN, el duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Perú se disputará el viernes 10 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

De esta forma, el equipo de todos ya tiene todo organizado para lo que será este compromiso, en donde en una primera instancia, este equipo será dirigido por Sebastián Miranda.

Chile vs Perú se jugará en La Florida | Foto: Photosport

Los convocados de La Roja

Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Jaime Vargas.

Defensas: Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo y Nicolás Díaz.

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez, Felipe Loyola, Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Delanteros: Ben Brereton Díaz, Lucas Cepeda, Clemente Montes, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena y Maximiliano Gutiérrez.