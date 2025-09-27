La Selección Chilena debutó con éxito en el Mundial Sub-20 que se realiza en nuestro país. El equipo que dirige Nicolás Córdova derrotó por 2-0 a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional por la primera fecha del Grupo A. Miguel Ángel Neira saca cuentas positivas por el desempeño de los jugadores.

“Fíjate que encontré que jugaron bien. Hay jugadores con bastante calidad, me sorprendió el cambio del que hizo el primer gol, él no debió haber salido. Estos equipos así de estos países que son malos para el fútbol son complicados. Te complican por lo físico, porque juegan distinto a todos los demás. Chile hizo un partido bueno y mereció ganar”, expresó en diálogo con BOLAVIP.

El mundialista de España 1982 destaca la importancia del triunfo para llegar con tranquilidad al partido ante Japón del próximo martes a las 20:00 en el Estadio Nacional: “Era fundamental hoy día ganar. Era ganar o ganar y Chile consiguió el triunfo que era lo que todos queríamos. Así llega con más tranquilidad al partido, porque si no ganaba hoy día, el partido siguiente lo tenía que ganar sí o sí”.

“Ahora tú te puedes manejar con eso y clasificar a la otra vuelta que es lo que va a ocurrir, porque creo que Chile va a pasar de todas maneras a la otra etapa”, agregó dejando claro que piensa que la Roja llegará a los octavos de final.

Miguel Ángel Neira destaca a dos figuras de Chile

El exmediocampista resaltó el desempeño de dos futbolistas. “(Lautaro) Millán y (Sebastián) Mella”, fueron las figuras para Neira. En el caso del volante anotó un tanto, mientras que el arquero tuvo atajadas claves.

Lautaro Millán fue destacado por Miguel Ángel Neira. (Foto: Photosport)

A nivel general quedó conforme y mostró comprensión por la instancia: “No tuvieron un mal partido, también hay que entenderlos un poco porque son jóvenes y debutar con estadio lleno. Lo importante es que consiguieron lo que querían, que era ganar”.