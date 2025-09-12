Miguel Ángel Neira está muy atento al presente de la Selección Chilena. El oriundo de Hualqui no quedó conforme con el desempeño de Nicolás Córdova en su interinato y propone con nombre y apellido a Marco Antonio Figueroa como el nuevo estratega de La Roja.

“Más que nada, porque si hay alguien capaz de decir las cosas como son es él (Figueroa), a los demás no los veo. Este chico Córdova no me gustó en absoluto lo que hizo”, comentó en BOLAVIP el mundialista de España 1982.

En ese sentido, menciona que el profe Marco tiene un gran cariño por el balompié nacional: “No hay más ¿Para qué van a traer uno de afuera que son mucho más caro? Él conoce todo el fútbol, quiere al fútbol chileno que es lo más importante”.

Neira también valora que Carlos Caszely también se la jugara por el Fantasma: “Somos pocos los que decimos la verdad en este país, decimos lo que uno siente y no se anda corriendo ahí por las ramas, cuenteando, si no que vamos directo al frente, como debe ser”.

Miguel Ángel Neira quiere que Marco Antonio Figueroa sea el nuevo DT de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Marco Antonio Figueroa busca llegar al Mundial con Nicaragua

MAF está concentrado en su desafío con la Selección de Nicaragua de intentar alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Por ahora, su desempeño es bueno, pues llegó a la ronda final.

Actualmente la situación está difícil en el Grupo C de la ronda final de clasificación en la CONCACAF. Nicaragua igualó 1-1 ante Costa de Rica de local y cayó por 2-0 en su visita a Honduras.

Sin embargo, no todo está perdido y aún tiene chances de cara a los próximos cuatro partidos que serán Haití de local, Costa Rica de visita en octubre, Honduras de local y Haití de visita en noviembre. Para lograr el ticket necesita terminar primero de su grupo o ser uno de los mejores dos mejores segundos que clasificarán al repechaje.