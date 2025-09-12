La posibilidad de que el connotado entrenador Manuel Pellegrini se haga cargo de una vez por todas de la Selección Chilena ha generado debates y especulaciones en el fútbol nacional.

Y es que tras la finalización del interinato de Nicolás Córdova, distintos nombres se han barajado como posibles reemplazos, y Pellegrini, por su prestigio internacional, ha sido uno de los más comentados.

Sin embargo, los desafíos no solo dependen del entrenador, sino del entorno en que debería trabajar. La ANFP y sus distintos organismos, incluidos los presidentes de clubes, forman parte de la compleja estructura que cualquier técnico debe afrontar para dirigir a La Roja.

Jorge Coke Hevia ve inviable la opción de Manuel Pellegrini en La Roja

El periodista de Radio Pauta, Jorge “Coke” Hevia, habló con Bolavip y fue categórico sobre la opción de que el actual estratega del Real Betis quiera dirigir en esto momentos al Equipo de Todos.

El comunicador descartó de manera clara que el exentrenador de Real Madrid y Manchester City vaya a asumir, apuntando a factores internos como principales obstáculos.

En sus palabras: “Jajajajajaaja (…) No me rio por Felipe Correa porque está haciendo lo que tiene que hacer, pero ¿alguien cree que Pellegrini va a trabajar con Milad, Yunge, Clark, Cerda, Mosa, Muñoz, los Pini, Bragarnik, Felicevich? ¿Manuel Pellegrini va a tirar todo el prestigio de su carrera para venir a trabajar con personas que quieren engordar su bolsillo? No lo creo y es solo un saludo a la bandera”.

Pellegrini ni siquiera aceptó el cargo cuando Arturo Salah estaba en la ANFP | FOTO: Marcelo Hernandez/ Photosport

Además, Hevia no dudó en apuntar al corazón del problema del balompié nacional: “Aquí el cáncer del fútbol chileno es el Consejo de Presidentes, ese es el mayor de los problemas”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Real Betis?

Manuel Pellegrini todavía no extiende su contrato con Real Betis, vigente hasta junio de 2026, por lo que su llegada al Equipo de Todos no sería descabellada.