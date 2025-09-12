Marco Antonio Figueroa tuvo una larga charla con BOLAVIP donde agradeció abiertamente las palabras que le dedicó Carlos Caszely, donde lo pidió para la banca de la selección chilena.

Eso sí, fiel a su estilo y personalidad, el Fantasma se quejó abiertamente de lo que está pasando en los medios de comunicación, donde los ex jugadores se tomaron todos los programas de fútbol.

“¿Sabes lo que más me duele? Es que yo escucho a ex-jugadores, o jugadores retirados, porque así se llaman, jugadores retirados, proponiendo (entrenadores para La Roja)… pero jugadores chilenos, jugadores que yo dirigí a algunos y otros que jugaron conmigo, siguen proponiendo a técnicos extranjeros”, disparó el hoy DT de la selección de Nicaragua.

Agregando que “yo no entiendo, bueno, sí entiendo, porque cuando el fútbol chileno le suelte la mano al promotor que es dueño del fútbol chileno, creo que ahí recién vamos a cambiar, recién vamos a tener opciones de ir a un mundial, recién vamos a tener opciones de ir a un mundial, que lleven a alguien que… yo no digo que me lleven a mí, pero alguien que conozca el fútbol chileno”.

Marco Antonio Figueroa deja en claro que el nuevo DT de Chile debe ser alguien que “conozca a los jugadores, que les quite la manía a esos jugadores de estar todo el día en redes sociales, pintándose el pelo, poniéndose tatuajes, que les quite toda esa manía al futbolista chileno de joven, las cosas van a cambiar en el fútbol chileno, como han estado cambiando en Nicaragua”.

Marco Antonio Figueroa critica a los ex jugadores que hoy son comentaristas.

Fantasma Figueroa pone de ejemplo a Nicaragua

El ex entrenador de Cobreloa, Universidad Católica y de Chile pone de ejemplo lo que él está haciendo en Nicaragua.

“Porque es una disciplina que se hizo y no solamente la tiene la selección mayor, la tienen todas las juveniles también y eso nos da a nosotros mucho orgullo que esto se siga propagando, porque así le damos un futuro digno y un futuro mejor al futbolista nicaragüense y joven”, afirma.

El talón de Aquiles: La Generación Dorada

Marco Antonio Figueroa le hace un llamando a la ANFP: “Busquen a alguien que trabaje y alguien que le dedique tiempo a los jóvenes, porque esa es la realidad del fútbol chileno y del fútbol mundial, si tú no tienes preparado a los jóvenes para ir a competir, ¿cuándo tuvimos preparados a los jóvenes para suplir a la generación dorada? nunca, porque nunca se hizo, entonces es lamentable lo que pasa en el fútbol chileno, pero vuelvo a lo mismo, que jugadores retirados hablen de técnicos extranjeros, me parece de muy mala clase la verdad”.