La Selección Chilena buscará su primer triunfo en el Mundial Sub 17 que se está desarrollando en Qatar en el último partido de la fase de grupos, donde actualmente tiene un punto y necesita una victoria para pasar de ronda.
Chile mañana enfrenta a Canadá en el cierre del Grupo K, donde debutó con una derrota por 2-0 ante Francia y el pasado sábado empató 1-1 con Uganda, duelo en que el combinado africano encontró la igualdad en los descuentos.
Ahora a La Roja Sub 17 que dirige Sebastián Miranda solo le sirve ganar ante los norteamericanos para aspirar alcanzar el segundo puesto del grupo, que actualmente lo ocupa Canadá con cuatro puntos.
De no ser así, el Equipo de Todos tendrá que aspirar a quedar dentro de los ocho mejores terceros, para poder seguir en carrera por la Copa del Mundo en los dieciseisavos de final.
Cabe recordar que este Mundial Sub 17 es el primero que se juega con el nuevo formato de 48 equipos, donde Chile clasificó como el cuarto mejor del último Sudamericano.
¿A qué hora es el partido de Chile vs. Canadá?
El partido de Chile ante Canadá se disputará este martes 11 de noviembre a las 09:30 horas en la cancha número 8 del Aspire Zone, Doha.
¿Cómo ver este partido del Mundial Sub 17?
Este partido se podrá ver en vivo en nuestro país por varios canales y plataformas. El más fácil y gratuito es a través de la señal abierta de Chilevisión, así como en su señal online y Pluto TV.
También DSports transmitirá el partido (canales 610 y 1610), así como las plataformas de pago DGO y Amazon Prime Video (con suscripción).
En síntesis
- La Selección Chilena Sub 17 que dirige Sebastián Miranda buscará el triunfo ante Canadá.
- Chile debutó con derrota 2-0 ante Francia y luego empató 1-1 con Uganda en la fase de grupos.
- El partido Chile vs. Canadá se juega el martes 11 de noviembre a las 09:30 horas.