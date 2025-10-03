La Roja de Nicolás Córdova logró meterse de milagro en la segunda ronda del Mundial Sub 20. Pese a caer ante Egipto, una extraña fórmula terminó dejándolo de igual forma como segundo del grupo.

Nicolás Cárcamo fue el autor de la apertura de la cuenta en Ñuñoa. El jugador de Huachipato conectó un certero zapatazo y logró romper el cero para desatar el grito de gol de las más de 40.000 almas en el Nacional.

Sin embargo, al amanecer del complemento, los “Faraones” lograron emparejar las acciones y fue Ahmed Abdín quien batió al golero Mella para poner el 1 a 1.

Pero la selección africana buscó a como dé lugar el gol del triunfo, lográndolo literalmente en la última jugada. Una absurda falta cerca del área nacional le dio un inmejorable tiro libre a los egipcios. Fue Omar Khedr quien puso el 2 a 1 y selló el triunfo.

Al final, tanto Nueva Zelanda como Egipto y Chile quedaron con tres puntos. La razón para dirimir el segundo lugar fue el fair play. La Roja recibió menos tarjetas amarillas y, por ende, quedó segunda del grupo, Egipto tercero y los oceánicos sentenciaron su despedida “por culpa” de la derrota de nuestra selección.

¿Dónde jugará La Roja su próximo partido en el Mundial Sub 20?

El Estadio Elías Figueroa Brander será el que albergue el siguiente compromiso de La Roja en este Mundial Sub 20. Al no liderar el grupo A, nuestra selección perdió la chance de seguir disputando sus encuentros en el Estadio Nacional.

Los posibles rivales son tres: México, Brasil o España. Estos dos últimos, gran decepción de la copa del mundo, aunque hay que destacar que se toparon con un sorprendente Marruecos que ganó el grupo cómodamente en la segunda jornada.