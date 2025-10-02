Ricardo Gareca no se cansa de dar entrevistas donde una y otra vez reitera el fracaso que tuvo con la selección chilena, el caso Arturo Vidal donde ahora se arrepiente de no haberlo llamado antes, pero en su última aparición, en conversación con ESPN Argentina, el estratega dio a entender que en Perú lo amaban, y que en Chile no, por eso pasaba literalmente encerrado.

“Estuve un año y medio en Chile, ni salía del departamento. No conocí nada, no salía. Eso no lo digieres, pasan los días y la cabeza te quema. En Perú podía caminar libremente”, aseguró.

Estas declaraciones motivaron la dura reacción del periodista Manuel de Tezanos en Radio Agricultura, el que no aguanto más y sacó la artillería pesada: “¿Cuándo? Si vivió en Argentina todo el tiempo. Y qué le iban a decir a Gareca afuera del departamento, por favor. ¡Qué mentiroso más grande! En serio te lo digo. Yo sé dónde iba a comer”.

El dueño de la marca Balong no quería soltar a su presa, y tiró: “Hay un mall en Vitacura, que tiene un segundo y tercer piso… quién lo iba a reconocer ahí, quién le va a decir algo”.

Agregando que “el chileno en general es respetuoso, y en los lugares donde se podía mover Gareca no sabían ni quién era. ¿A quién está tratando de engrupir este señor?”.

Manuel de Tezanos le dedicó una biblia completa a Ricardo Gareca.

Más palos para Ricardo Gareca

“Gareca no trabajó, hizo una campaña penosa. Van a tener que pasar otros 65 partidos para que Bolivia vuelva a ganar de visita, ese es un récord de él, y Nico Córdova en dos partidos, con todas sus limitaciones, mostró una mejor cara que Gareca, que no mostró nada”, sentenció Manuel de Tezanos Pinto.