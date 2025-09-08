La Selección Chilena alista sus últimos detalles para lo que será su partido de despedida en estas Eliminatorias Sudamericanas, en el que ‘La Roja’ se verá las caras ante la Selección de Uruguay en el Estadio Nacional.

Previo a este duelo, el entrenador del equipo de todos, Nicolás Córdova conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que desarrolló un importante tema que afecta hoy a nuestro país, la que basa de los escasos recursos para competir con grandes selecciones.

“El punto de inflexión que tenemos con las selecciones más potentes es por lejos en el estado físico, da la sensación que los nuestros son niños y que jugamos contra adultos, esa es la sensación que tenemos siempre, incluso compitiendo, esa es la sensación que nos queda”, parte señalando Córdova.

En esa misma línea, el entrenador nacional deja en claro que dentro de su estancia en el equipo de todos y principalemente en su trabajo en las series menores, ha hecho mucho foco en ese aspecto, para que salgan jugadores que puedan tener las capacidades pertinentes para competir al más alto nivel.

“Yo voy a trabajar desde el lugar que me toque y tengo super claro como funciona el fútbol, ya llevo demasiado tiempo en esto y tengo muy claro que podrían haber tres panoramas: que mi nombre esté ahí, que yo me quede en las selecciones juveniles o que por rendimiento o vayan a buscar otra persona, yo tenga que salir, eso es ley de vida para los entrenadores”, remarca.

Córdova no tuvo filtro alguno | Foto: Photosport

Córdova deja en el aire su futuro

Finalmente, Córdova fue consultado sobre si se ve como un candidato para tomar el mandato técnico de la Selección Chilena, pero esta vez como un nombre oficializado, en la que indicó que aquello hoy en día es muy lejano, teniendo en consideración que desde la federación nacional pueden tomar diversas situaciones por su futuro.

“Hoy día mi único presente es jugar mañana el partido con Uruguay y llegar de la mejor forma al 27 de septiembre, todo lo demás ni siquiera me lo cuestiono, queda un partido de Eliminatorias, queda un Mundial sub 20, queda un viaje a Rusia y un Mundial sub 17, imaginate todo los eventos que quedan para tomar una decisión respecto al próximo año”.

“Yo lo único que espero y de verdad ya me saco el buzo de entrenador, es que quien venga, nos lleve a un proceso que podamos clasificar al mundial, esto no se soporta más con una clasificación al mundial y para esos, hay que trabajar mucho y muy duro, porque así como estamos hoy, es muy difícil”, cerró.