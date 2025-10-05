La Selección Chilena Sub 20 no ha mostrado una buena cara en el Mundial de la categoría, pero de igual manera está instalada en los octavos de final de la competencia donde tendrá que enfrentar a nada más ni nada menos que México en Valparaíso.

Nicolás Córdova ha sido el blanco de las críticas por el nivel de La Roja, el cual no ha estado a la altura de lo esperado y se ha llenado de críticas. Por otro parte, el DT se ha defendido con ‘métricas’ sobre el rendimiento del equipo.

Córdova y La Roja juegan el próximo martes. | Foto: Photosport

Pese a que al ex jugador le han caído críticas por todos lados, esta vez encontró un aliado en Héctor Robles, ex entrenador de la Selección Chilena en categorías menores: “Las expectativas eran distintas, pero se clasificó y estamos en la otra fase”, dijo en conversación con El Mercurio.

Robles se pone del lado de Nicolás Córdova y manda mensaje a los que critican con demasía al DT: “Es fácil criticar y destruir todo. Esa gente que critica y destruye nunca ha estado en momentos difíciles”, agregó.

Críticas más, críticas menos, lo cierto es que Chile disputará los octavos de final del Mundial Sub 20 y Nicolás Córdova y sus dirigidos tienen una buena chance de demostrar que están para cosas grandes en este torneo.

¿Cuándo juega Chile?

El compromiso entre chilenos y mexicanos se llevará a cabo el próximo martes 7 de octubre a las 5 de la tarde en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, válido por los octavos de final del Mundial Sub 20.