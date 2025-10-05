La Selección Chilena se clasificó con extremo sufrimiento a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20, donde igualó en puntaje con Nueva Zelanda y Egipto, pero tuvo menos tarjetas amarillas que fue finalmente el factor que desequilibró la balanza.

Una vez finalizado el compromiso, Nicolás Córdova expuso sus famosas ‘métricas’ para argumentar el juego de Chile, situación que colmó la paciencia de Miguel Ángel Gamboa, ex jugador de fútbol.

El mundialista con La Roja en España 1982 las emprendió en contra del DT: “No me gusta nada el discurso de Nicolás Córdova, lo encuentro hasta un poco soberbio. ¿Qué es eso de que sus datos son distintos a los otros?”, dijo en diálogo con El Mercurio.

La Roja clasificó a los octavos. | Foto: Photosport

“Las mediciones pueden servir para las estadísticas, pero acá prima la calidad, el talento y la personalidad de los jugadores. Si no tienes eso y cuentas con estado físico, difícilmente serás desequilibrante”, agregó.

En el cierre, Gamboa le habla directo a Córdova: “Por lo demás, si tiene estos datos que solo él maneja y no le están resultando, es que hay algo que no funciona bien. Busquemos otra forma. Es cosa de ver los partidos; no es que perdió seis goles en un partido, mentira, los delanteros llegan urgidos a definir”.

Ahora, Nicolás Córdova y sus dirigidos tiene nueva oportunidad de tapar bocas el martes cuando, a partir de las 5 de la tarde, la Selección Chilena tenga que enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20.

¿Y si Chile pasa a cuartos?

En caso de que La Roja pase a los mexicanos en la cita mundialista, se podría topar con Argentina en los cuartos de final, equipo que está a la espera de la confirmación de su rival en la ronda de los 16 mejores.